Libia, Haftar incontra una delegazione della Gran Bretagna: focus sulla cooperazione

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante delle forze armate libiche, il tenente generale Saddam Haftar, ha ricevuto a Bengasi una delegazione di alto livello del Regno Unito, guidata dal maggiore generale John Clark, comandante del sistema di difesa integrato globale, e dall‘ambasciatore britannico in Libia, Martin Reynolds.

L’incontro ha affrontato il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la cooperazione militare, di sicurezza ed economica, insieme agli sviluppi regionali. Le parti hanno discusso l’intensificazione degli sforzi comuni contro terrorismo, estremismo e immigrazione illegale. La delegazione britannica ha confermato il sostegno del Regno Unito agli sforzi per unificare le istituzioni libiche e sostenere la stabilità.

Le due parti hanno infine concordato sulla necessità di proseguire il dialogo e la cooperazione.

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