Wsj “Trump ha chiesto a Musk di rimuovere le restrizioni a Starshield in Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Elon Musk di rimuovere le restrizioni in Ucraina a Starshield, la versione militare del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. Poco dopo la conversazione, il sistema ha ripreso a funzionare in modo più regolare, secondo quanto dichiarato al Wsj da funzionari Usa e ucraini. Alcuni rappresentanti ucraini hanno precisato che, sebbene il sistema non sia tornato alla piena funzionalità, opera ora a velocità superiori rispetto a quelle consentite in precedenza con le restrizioni.

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