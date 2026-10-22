Wsj “Trump ha chiesto a Musk di rimuovere le restrizioni a Starshield in Ucraina”

IPA89125547 - September 29, 2026, Washington, District Of Coulmbia, United States: ELON MUSK speaks during a surprise gaggle with President DONALD TRUMP and technology executives at the White House. (Credit Image: © Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Elon Musk di rimuovere le restrizioni in Ucraina a Starshield, la versione militare del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi. Poco dopo la conversazione, il sistema ha ripreso a funzionare in modo più regolare, secondo quanto dichiarato al Wsj da funzionari Usa e ucraini. Alcuni rappresentanti ucraini hanno precisato che, sebbene il sistema non sia tornato alla piena funzionalità, opera ora a velocità superiori rispetto a quelle consentite in precedenza con le restrizioni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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