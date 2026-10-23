ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 7 ha colpito la regione autonoma cinese del Tibet. In particolare si tratta della contea di Baqen, nella città di Nagqu, nella regione autonoma del Xizang, nel sud-ovest della Cina. Il bilancio, secondo i media locali, è di 16 morti e 65 feriti.

La forza nazionale cinese di soccorso e antincendio ha inviato un totale di 350 soccorritori e 83 veicoli per le operazioni di salvataggio.

Il ministero della Gestione delle Emergenze ha fornito indicazioni al dipartimento di gestione delle emergenze di Xizang per organizzare l’impiego del drone Wing Loong nell’area colpita dal terremoto per la ricognizione del disastro.

La Cina ha stanziato 50 milioni di yuan (circa 7,5 milioni di dollari) in fondi di emergenza per i soccorsi in caso di calamità e ha destinato altri 30 milioni di yuan agli sforzi di recupero.

-Foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).