Ucraina, Putin “Russia pronta a riprendere i negoziati trilaterali, raggiungere una soluzione è possibile”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che, durante i colloqui con gli emissari americani tenutisi ieri, “la Russia ha accettato di riprendere i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina per discutere di come garantire la sicurezza dell’Ucraina e della Russia in seguito a un accordo di pace definitivo”, secondo quanto riferisce Iterfax.

“Nei nostri colloqui con i rappresentanti dell’amministrazione statunitense, abbiamo concordato di essere pronti a riprendere i nostri contatti trilaterali. L’obiettivo di questi colloqui sarà discutere di come garantire la sicurezza dell’Ucraina e della Russia dopo il raggiungimento di accordi di pace”, ha dichiarato Putin in un’intervista a Pavel Zarubin, conduttore del programma “Mosca. Cremlino. Putin” dell’agenzia di stampa Vesti.

Al contempo, il presidente russo ha sottolineato che questi devono essere accordi di pace “nella loro forma definitiva, e non il risultato di una sospensione delle ostilità per un breve periodo di tempo”. “Siamo pronti a riprendere questi contatti per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Putin.

Il leader russo ha inoltre affermato di concordare sul fatto che i negoziati sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e la Russia, che Mosca è pronta a riprendere dopo il raggiungimento di un accordo di pace definitivo, debbano includere una discussione sulla futura architettura di sicurezza europea. “Un rappresentante dell’amministrazione statunitense (durante i colloqui con il presidente russo mercoledì a San Pietroburgo – IF) ha sottolineato che se discutiamo di questioni relative alla garanzia della sicurezza futura sia dell’Ucraina che della Russia, allora, naturalmente, dovremo discutere anche dell’architettura di sicurezza europea. In generale, sono d’accordo anch’io”, ha affermato Putin. “Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

“Siamo ancora pronti a negoziare e a cercare una soluzione a questa situazione difficile e complessa, nel senso che si tratta di persone a noi molto vicine, capite?“, ha anche affermato Putin. “Beh, che dire? Le ultime ricerche genetiche dimostrano che russi e ucraini sono, di fatto, lo stesso popolo. Va bene, c’è chi la pensa diversamente. Va bene, siamo d’accordo. È così che si è svolta la storia russa, ed è questa la realtà di oggi. Ma su tutto possiamo essere d’accordo”, ha osservato.

Putin ha sottolineato che la Russia ha sostenuto una soluzione pacifica al conflitto fin dall’inizio. “Ne parlavano già nel 2014: lasciateci aiutarvi a raggiungere un accordo con il sud-est di quella che allora era l’Ucraina. Invece, hanno usato armi e aerei contro i civili; hanno praticamente scatenato una guerra. Poi sono arrivati gli accordi di Minsk. Noi abbiamo sempre voluto che raggiungessero un accordo con quella parte dell’Ucraina che non condivideva il colpo di stato. Ma si sono rifiutati”, ha ricordato il presidente russo. “Quindi, prima di iniziare le nostre azioni per proteggere la popolazione del Donbass, abbiamo anche detto loro: ‘Facciamolo senza eccessi, raggiungiamo un accordo. No, combatteremo. Va bene, allora’”, ha aggiunto.

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