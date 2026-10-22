L’imprenditore italo-marocchino Abderrahim Naji vince il Premio Piano Mattei Africa

ROMA (ITALPRESS) – L’imprenditore italo-marocchino Abderrahim Naji ha vinto il “Premio Piano Mattei Africa” nell’ambito di “Visioni Made in Italy”, il progetto promosso da SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per valorizzare attraverso il cinema le eccellenze imprenditoriali italiane e il loro contributo allo sviluppo internazionale.

Il riconoscimento è stato assegnato mercoledì al Teatro Sistina di Roma, durante una cerimonia organizzata nell’ambito della rassegna “Alice nella città”, inserita nella cornice della Festa del Cinema di Roma. Naji è stato premiato nella categoria Grandi Imprese per un’opera audiovisiva dedicata alle iniziative delle aziende italiane nel continente africano, con particolare attenzione all’innovazione, alla sostenibilità, alla valorizzazione delle competenze e all’impatto economico e sociale sulle comunità locali, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

L’imprenditore italo-marocchino si è distinto tra 30 finalisti selezionati a livello nazionale, su oltre 100 candidature. Una giuria presieduta dall’attore e regista Alessandro Preziosi, composta da esperti del settore audiovisivo e rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale, ha valutato le opere secondo criteri di creatività, innovazione, internazionalizzazione, sostenibilità e integrazione delle filiere produttive.

“Sono particolarmente orgoglioso di ricevere questo premio, che rappresenta una storia di eccellenza imprenditoriale marocchina e testimonia la forza dei legami tra il Marocco e l’Italia”, ha dichiarato Naji all’agenzia marocchina MAP. “La mia è l’esperienza di un marocchino che ha trovato in Italia l’opportunità di creare un’impresa, generare occupazione e contribuire allo sviluppo industriale, mantenendo un forte legame con il proprio Paese e con i valori delle proprie origini”, ha aggiunto.

Già insignito nel 2015 del titolo di “Imprenditore immigrato dell’anno” nell’ambito del MoneyGram Award, Naji rappresenta un esempio di integrazione economica e imprenditorialità nel tessuto produttivo italiano.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, e il presidente di SIMEST, Vittorio de Pedys, insieme a rappresentanti del mondo economico, diplomatico, politico e culturale. L’iniziativa “Visioni Made in Italy”, realizzata nel quadro del Piano d’azione per l’export promosso dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, punta a utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento di diplomazia economica e culturale. I documentari premiati saranno valorizzati attraverso una piattaforma digitale permanente, la rete delle ambasciate e degli Istituti Italiani di Cultura e una programmazione televisiva nazionale, contribuendo alla promozione internazionale del Made in Italy e delle partnership economiche con i Paesi africani.

– Foto Map –

(ITALPRESS).