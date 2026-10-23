Turismo, interventi di marketing territoriale in favore dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato su indicazione dell’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, le direttive per la realizzazione del programma di interventi di marketing territoriale in favore di Comuni o Unioni di Comuni, fino ad un importo massimo di 300 mila euro, per la promozione di prodotti turistici locali, in attuazione delle strategie regionali di destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici.

La disposizione autorizza, a tal fine, la spesa di 500 mila euro per l’anno 2026 e di 200 mila per l’anno 2027, prevedendo che, a conclusione degli interventi finanziati, eventuali eccedenze possano essere utilizzate per le medesime finalità stabilite dalla norma. Il finanziamento regionale potrà coprire il 100 per cento delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 300 mila euro per progetto.

Per ogni annualità, tra tutti i progetti risultati ammissibili, l’accesso al finanziamento avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Lo stesso soggetto non possa presentare istanza per entrambe le annualità, che saranno pertanto oggetto di due graduatorie distinte.

“La misura – sottolinea l’assessore Cuccureddu – è finalizzata a sostenere la capacità dei territori di strutturare, valorizzare e promuovere prodotti turistici locali riconoscibili, favorendo una più equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei flussi turistici e valorizzando, in forma integrata, le specificità ambientali, paesaggistiche, culturali, identitarie, enogastronomiche, artigianali e immateriali della Sardegna”.

Potranno essere finanziate le spese relative ad azioni realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’annualità di competenza del progetto. Le eventuali economie sulle risorse assegnate potranno essere riprogrammate, previa autorizzazione del Servizio competente, per le medesime finalità e per attività da realizzare entro il 30 giugno dell’annualità successiva.

La concessione dei contributi avverrà sulla base dell’istruttoria delle domande e della valutazione dei progetti a cura del Servizio competente, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nonché nei limiti dello stanziamento disponibile e dell’importo massimo previsto dalla legge regionale n. 20/2026

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).