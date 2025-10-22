Cina: oltre 5.200 reperti storici custoditi nel Museo della Cultura Han (2)

HEPU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni turisti visitano il Museo della Cultura Han nella contea di Hepu, nella Regione Autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 21 ottobre 2025. Il Museo della Cultura Han della contea di Hepu, fondato nel 1978, è dedicato alla presentazione storica e culturale della Via della Seta Marittima durante la dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.). Il museo copre un’area di 13.300 metri quadrati e custodisce un totale di 5.208 manufatti e collezioni di reperti culturali.

