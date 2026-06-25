Cina: oltre 200 motociclette ZXMOTO esportate in Europa

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre 200 motociclette prodotte dalla casa motociclistica ZXMOTO, con sede a Chongqing, sono in fase di spedizione verso il mercato europeo, segnando la più recente esportazione all’ingrosso del marchio verso l’Europa, secondo la dogana di Chongqing, nella Cina sud-occidentale.

Il lotto di motociclette è partito dal porto di Guoyuan, a Chongqing, ha percorso il fiume Yangtze fino a Shanghai e sarà trasferito su una nave per la consegna finale in Polonia.

È prevista a breve anche la spedizione di altre 330 motociclette dello stesso marchio destinate alla Spagna, secondo Huang Qin, responsabile del dipartimento per il commercio estero del marchio.

“Il servizio di sdoganamento al porto di Guoyuan è molto comodo, in particolare la modalità di trasporto intermodale fiume-mare, che aiuta i nostri prodotti a entrare nel mercato globale in modo più efficiente”, ha dichiarato Huang.

L’azienda, che in precedenza si concentrava sul mercato asiatico, ha registrato un rapido aumento degli ordini provenienti dall’Europa grazie alle eccellenti prestazioni ottenute nelle competizioni motociclistiche internazionali, ha osservato Huang.

In quanto importante polo manifatturiero automobilistico e motociclistico della Cina, Chongqing ha prodotto circa 7,86 milioni di motociclette nel 2025, pari al 35,5% della produzione totale del Paese. Dati ufficiali mostrano che nei primi cinque mesi del 2026 le esportazioni di motociclette da Chongqing hanno raggiunto i 12,21 miliardi di yuan, circa 1,79 miliardi di dollari USA, in aumento del 9,8% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)