Cina: oltre 140mln di biglietti ferroviari venduti per il picco di viaggi della Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La piattaforma di biglietteria ferroviaria cinese 12306 ha raggiunto, alle 8 di ieri mattina, un totale di 140 milioni di biglietti ferroviari per per il picco di viaggi della Festa di Primavera. Lo riferisce l’operatore ferroviario del Paese.

Venerdì, la rete ferroviaria nazionale ha gestito 12,845 milioni di viaggi di passeggeri, segnando il quinto giorno consecutivo nel quale i viaggi giornalieri hanno superato i 10 milioni, come dichiarato sabato dal China State Railway Group Co. Ltd.

Per sabato, riferisce la società, le ferrovie della Cina prevedono di trasportare 13,8 milioni di passeggeri, con 1.249 treni passeggeri supplementari programmati per soddisfare la domanda di viaggio.

Le autorità ferroviarie di tutto il Paese stanno monitorando da vicino i flussi di passeggeri durante la stagione di punta e conducendo analisi dinamiche dei big data, aumentando la capacità di trasporto sulle rotte più richieste e migliorando i servizi per garantire viaggi senza intoppi ai passeggeri.

Si prevede che nei 40 giorni di punta si registrerà un numero record di 9,5 miliardi di viaggi interregionali in tutto il Paese. Di questi, circa 540 milioni saranno gestiti dai servizi ferroviari nazionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).