PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno, nuovi scenari e modelli di consumo hanno alimentato una rapida crescita della spesa nei servizi in Cina, sostenuti da una serie di politiche pro-consumo, secondo i dati fiscali pubblicati lunedì dall’Amministrazione Statale delle Tasse.

“Dall’inizio dell’anno, nuove forme e scenari nei settori della cultura e del turismo hanno continuato a emergere, liberando vitalità nel consumo”, ha dichiarato Rong Hailou, portavoce dell’amministrazione, durante una conferenza stampa.

I dati delle fatture fiscali mostrano che, nei primi undici mesi, i ricavi delle attività di creazione artistica e spettacolo sono aumentati del 15,6% su base annua, mentre quelli relativi alle proiezioni cinematografiche sono cresciuti del 19,1%.

Integrate con il turismo, queste attività hanno contribuito a stimolare i ricavi delle agenzie di viaggio, con i servizi correlati in aumento del 10,8%, dei siti panoramici e storici del 29,4% e delle attività ricreative e di sightseeing del 16,6%.

Gli eventi sportivi hanno registrato un incremento in tutto il Paese, offrendo un notevole impulso all’economia sportiva. Da gennaio a novembre, i ricavi dei servizi di esposizioni sportive sono cresciuti del 29,7% su base annua, mentre le vendite al dettaglio di articoli e attrezzature sportive sono aumentate del 6,6%, come mostrano i dati.

I consumi legati alla salute continuano a rappresentare un importante punto di interesse: le vendite al dettaglio di attrezzature per il supporto alla salute e trattamenti ausiliari sono aumentate del 14,1% nei primi undici mesi, mentre i ricavi dei servizi di consulenza sanitaria sono cresciuti dell’11,9% nello stesso periodo.

I dati fiscali evidenziano inoltre il forte potenziale di consumo sia degli anziani sia dei giovani. Nei primi undici mesi, la spesa per servizi di assistenza agli anziani e alle persone con disabilità è aumentata del 33,6% su base annua; il consumo nei servizi di assistenza sociale è cresciuto del 9,6% e quello nei servizi di soggiorno terapeutico del 14,6%.

Tra i giovani consumatori, i servizi con valore emotivo e funzioni sociali – rappresentati da prodotti culturali digitali come videogiochi e animazione – si sono dimostrati particolarmente popolari. I ricavi dei servizi culturali digitali correlati sono aumentati del 16,5% nello stesso periodo, secondo l’Amministrazione Statale delle Tasse.

(ITALPRESS).