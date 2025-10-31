Cina: nuove misure per potenziare i negozi duty-free e favorire gli acquisti

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – Giovedì le autorità cinesi hanno pubblicato un avviso sul miglioramento delle politiche dei negozi duty-free per incrementare i consumi. Attive da questo sabato, le politiche sono progettate per incoraggiare i consumatori a fare acquisti nel paese, secondo l’avviso emesso congiuntamente dal Ministero delle Finanze e da altri quattro dipartimenti governativi. Le misure si concentrano principalmente su quattro aspetti, tra cui l’ottimizzazione delle politiche di rimborso fiscale e duty-free, nonché l’ulteriore espansione della gamma di prodotti disponibili nei negozi duty-free. Nell’avviso si afferma che saranno inoltre compiuti sforzi per allentare l’autorità di omologazione e perfezionare le misure di facilitazione e supervisione per i negozi duty-free.

(ITALPRESS).