CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una rotta aerea diretta che collega la municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, a Yangon, in Myanmar, è stata inaugurata lunedì e dovrebbe rafforzare gli scambi turistici e commerciali tra i due Paesi. La rotta è operata dalla China West Air con un Airbus A320 e offre voli di andata e ritorno il lunedì e il venerdì.

I voli in uscita partono dall’aeroporto internazionale di Jiangbei a Chongqing alle 9:35 ora di Pechino e arrivano all’aeroporto internazionale di Yangon alle 11:20 ora locale. I voli di ritorno partono da Yangon alle 12:15 ora locale e atterrano a Chongqing alle 15:45 ora di Pechino.

L’ambasciatore del Myanmar in Cina, Tin Maung Swe, ha affermato che l’apertura della rotta segna un importante traguardo nella costruzione del Corridoio Economico Cina-Myanmar e favorirà la cooperazione tra i due Paesi.

Il presidente della West Air, Wang Ke, ha osservato che il nuovo servizio si allinea agli sforzi della compagnia per sostenere la Belt and Road Initiative e contribuire allo sviluppo di Chongqing come hub dell’entroterra per l’apertura.

Attualmente, l’aeroporto internazionale di Jiangbei a Chongqing ha inaugurato 36 rotte aeree per passeggeri verso destinazioni internazionali e regionali, con oltre 190 voli a settimana che collegano Chongqing a città in Nord America, Europa, Oceania, Medio Oriente, Nordest asiatico e Sudest asiatico.

