PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una nuova dimora per i panda giganti oggi è pronta ad accogliere i suoi primi visitatori, offrendo a questi paffuti tesori nazionali un rifugio più spazioso, intelligente e simile al loro habitat naturale. Il progetto di punta è stato realizzato in occasione del 120esimo anniversario dello zoo di Pechino.

La nuova struttura all’avanguardia, estesa su 13.000 metri quadrati, unisce un design ispirato alla natura selvaggia con tecnologie all’avanguardia, per creare un enorme padiglione con quattro sale espositive al coperto, cinque recinti e cinque aree esterne per l’attività degli animali.

La struttura ricrea elementi dell’habitat naturale, con terreni ondulati e corsi d’acqua artificiali, consentendo ai panda di spostarsi liberamente tra gli spazi interni ed esterni, ha spiegato Lu Yanping, vice direttrice dello zoo.

Sono stati inoltre installati posatoi fissi ed elementi di arricchimento mobili, tra cui pneumatici e palloni, ha aggiunto Lu.

Primo spazio cinese dedicato ai panda giganti ad aver ottenuto la più alta certificazione a tre stelle per gli edifici ecologici, il padiglione rappresenta un nuovo punto di riferimento per le strutture ecosostenibili di questo tipo. Realizzato con materiali da costruzione ecocompatibili per la facciata esterna, è dotato di sistemi intelligenti per il controllo della temperatura e la ventilazione dell’aria. Un sistema di gestione intelligente su misura consente di monitorare la sicurezza e lo stato di salute degli animali e di regolare automaticamente le condizioni ambientali. È stato installato anche un impianto temporizzato di nebulizzazione per rinfrescare i panda durante il caldo estivo.

Progettato con un percorso circolare per i visitatori, il nuovo padiglione riduce efficacemente la pressione dei flussi di pubblico.

I primi cinque ospiti, Meng Lan, Bai Tian, Ji Nian, Fu Jiang e Fu Xing, si sono già trasferiti e si stanno ambientando bene. Tra loro figura Meng Lan, celebre nello zoo per la sua personalità vivace e birichina, diventato famoso in tutto il mondo nel dicembre 2021 quando è “fuggito” per un attimo dal suo vecchio recinto, salendo su una palla rossa e sporgendo la testa oltre il muro per salutare i visitatori sorpresi. Il video dell’episodio era diventato virale sui social in tutto il mondo.

Per la nuova sistemazione di Meng Lan, lo zoo ha adottato ulteriori precauzioni. “Il recinto comprende un’area rocciosa dove il panda può riposare lontano dagli sguardi dei visitatori”, ha affermato Mou Ningning, un altro vice direttore dello zoo. “Abbiamo anche reso le pareti esterne e le superfici interne lisce e a prova di arrampicata, per garantire la sua sicurezza”.

Fondato nel 1906, lo zoo di Pechino è stato il primo giardino zoologico pubblico della Cina. Ha iniziato a ospitare panda giganti nel 1955 e ha costruito padiglioni dedicati in occasione dei Giochi asiatici del 1990 e delle Olimpiadi di Pechino del 2008. Attualmente ospita dieci panda giganti.

Dopo l’apertura del nuovo padiglione, anche la vicina sala dedicata ai panda dei Giochi Asiatici ospiterà, in collaborazione, mostre aperte al pubblico, mentre quella olimpica sarà temporaneamente utilizzata come area di riposo di riserva per questi animali. Sarà inoltre introdotto un sistema di esposizioni a rotazione, che permetterà ai visitatori di incontrare diverse “star” paffute a ogni visita, con nuove sorprese ogni volta, ha spiegato Lu.

(ITALPRESS).