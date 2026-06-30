Cina: nuova alta velocità collega regioni centrali e occidentali

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno proiettile Fuxing è partito questa mattina dalla Xi’an East Railway Station, segnando l’apertura della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Shiyan, un nuovo importante corridoio di trasporto che collega la Cina centrale e occidentale.

La ferrovia ha una velocità di progetto fino a 350 chilometri orari e una lunghezza totale di 257 chilometri. Collega Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale dello Shaanxi, con Shiyan, nella vicina provincia dello Hubei, nella regione centrale del Paese.

La linea si collega alla ferrovia ad alta velocità Wuhan-Shiyan già esistente, riducendo il tempo di percorrenza tra Xi’an e Wuhan, capoluogo dello Hubei, a 2 ore e 41 minuti, rispetto alle precedenti 4,5 ore del percorso alternativo. Il viaggio tra Xi’an e Shiyan è stato ridotto da oltre 6 ore con i treni convenzionali a poco più di un’ora.

Mao Lei, capo progettista del progetto, ha descritto il tracciato come una ferrovia che attraversa un “museo geologico naturale”, poiché la quota di ponti e gallerie lungo la linea supera il 90%.

Secondo gli esperti, la ferrovia rafforzerà i legami economici tra la Cina occidentale, centrale e orientale, fornendo al contempo nuovo slancio allo sviluppo lungo la cintura economica del fiume Yangtze.

(ITALPRESS).