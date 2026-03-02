Cina: NPC terrà conferenza stampa prima della sessione annuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale del popolo (NPC), l’organo legislativo nazionale della Cina, terrà una conferenza stampa mercoledì, un giorno prima dell’apertura della sua sessione annuale, secondo una dichiarazione ufficiale di lunedì.
Il portavoce della quarta sessione della 14esima NPC risponderà alle domande dei giornalisti sull’agenda della sessione e sul lavoro delle assemblee popolari, durante la conferenza stampa.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]