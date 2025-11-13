SHIZUISHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto scattata con drone il 7 novembre 2025 mostra uccelli migratori che si riposano e cercano cibo nel Parco nazionale delle zone umide di Tianhewan, nella contea di Pingluo, a Shizuishan, nella Regione autonoma cinese nord-occidentale del Ningxia Hui.

Situato nella contea di Pingluo del Ningxia e adiacente al Fiume Giallo, il Parco nazionale delle zone umide di Tianhewan funge da importante barriera ecologica nel bacino del Fiume Giallo. Negli ultimi anni, la contea di Pingluo ha intensificato gli sforzi per proteggere la zona umida del Fiume Giallo, portando avanti la sua restaurazione ecologica e la gestione dell’area. Ha costruito una rete di protezione ecologica per salvaguardare la dimora degli uccelli migratori attraverso piattaforme di monitoraggio intelligente e pattugliamenti da parte di professionisti. Grazie al continuo miglioramento dell’ambiente ecologico, il parco si è trasformato in un paradiso per gli uccelli migratori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).