SHIZUISHAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il personale pattuglia il Parco nazionale delle zone umide di Tianhewan, nella contea di Pingluo a Shizuishan, nella Regione autonoma cinese nord-occidentale del Ningxia Hui, l’11 novembre 2025.

Situato nella contea di Pingluo del Ningxia e adiacente al Fiume Giallo, il Parco nazionale delle zone umide di Tianhewan funge da importante barriera ecologica nel bacino del Fiume Giallo. Negli ultimi anni, la contea di Pingluo ha intensificato gli sforzi per proteggere la zona umida del Fiume Giallo, portando avanti la restaurazione ecologica e la gestione dell’area. Ha costruito una rete di protezione ecologica per salvaguardare la dimora degli uccelli migratori attraverso piattaforme di monitoraggio intelligente e pattugliamenti di professionisti. Grazie al continuo miglioramento del suo ambiente ecologico, il parco si è trasformato in un paradiso per gli uccelli migratori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).