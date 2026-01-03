Cina: nevicate attirano turisti durante vacanze di Capodanno (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista straniero fotografa un macaco nell’area panoramica di Huangshizhai del Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, nell’omonima città della provincia centrale cinese dello Hunan, il 2 gennaio 2026. Le nevicate hanno interessato molte parti della Cina durante le vacanze di Capodanno, attirando turisti desiderosi di ammirare i paesaggi innevati.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
