Cina: nevicate attirano turisti durante vacanze di Capodanno (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il primo gennaio 2026, mostra un uomo che cammina in un campo di grano dopo una nevicata nella città di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Le nevicate hanno interessato molte parti della Cina durante le vacanze di Capodanno, attirando turisti desiderosi di ammirare i paesaggi innevati.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
