LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna brinda con una coppa di vino d’orzo d’altopiano durante una celebrazione della Festa delle fate al tempio Jokhang di Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 24 novembre 2026. Oggi lo Xizang ha celebrato questa festività annuale che ricorre il 15esimo giorno del decimo mese del calendario tibetano.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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