WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 18 novembre 2026, mostra una veduta del parco fluviale di Qingshan a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Negli ultimi anni Wuhan ha intensificato gli sforzi per riorganizzare le attività industriali e ripristinare l’ambiente ecologico lungo il fiume Azzurro, che si snoda attraverso la città. Le rive del fiume, che un tempo ospitavano impianti industriali estesi e inefficienti e banchine congestionate, sono ora costellate di parchi verdi e attraenti, mentre le attività portuali si svolgono in modo ordinato ed efficiente.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).