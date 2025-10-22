Cina: nello Xinjiang macchine al lavoro per la raccolta del cotone (1)

AKSU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una raccoglitrice di cotone al lavoro in un campo nella contea di Xayar, nella prefettura di Aksu, nella Regione Autonoma dello Xinjiang Uiguro, nel nord-ovest della Cina, il 21 ottobre 2025. La stagione della raccolta del cotone è iniziata nella contea di Xayar.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
