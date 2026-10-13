HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra alcune mietitrebbie impegnate nella raccolta in un campo di mais nella cittadina di Sancun, nella città di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’11 ottobre 2026. Secondo i dati disponibili all’11 ottobre, nella provincia, nota come il “granaio” della Cina, sono stati raccolti 122,24 milioni di mu (circa 8,15 milioni di ettari) di colture, pari a oltre la metà della superficie coltivata totale della provincia.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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