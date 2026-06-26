Cina: nel Guangxi si rinnova la tradizione del broccato Zhuang (2)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un artigiano mostra agli studenti come realizzare il broccato Zhuang in un laboratorio nella contea di Xincheng, città di Laibin, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 12 giugno 2026. Noto per i suoi colori vivaci e per le decorazioni di buon auspicio come draghi e fenici, il broccato Zhuang è uno dei quattro celebri broccati della Cina. Nel 2006, la tecnica di tessitura di questa stoffa, un’arte risalente alla dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.), è stata inserita nel primo gruppo dell’elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale. Nel corso degli anni, generazioni successive di tessitori del broccato Zhuang nel Guangxi, pur attenendosi alle tecniche antiche, hanno costantemente innovato le tecniche di tessitura del broccato e lo sviluppo dei prodotti. Dal broccato Zhuang è stata realizzata un’ampia varietà di prodotti, che si vendono bene sia in Cina sia all’estero.

-Foto Xinhua-

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