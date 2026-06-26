Cina: SPC, nel 2025 tribunali hanno chiuso oltre 20.000 casi di droga

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 i tribunali cinesi hanno concluso 23.732 procedimenti di primo grado relativi a reati di droga, condannando quasi 7.400 persone a pene detentive di cinque anni o più, ha dichiarato ieri la Corte suprema del popolo (SPC).

Rispetto al 2024, il numero dei casi legati alla droga è diminuito di oltre un terzo, mentre il tasso di condanne severe è aumentato di 4,4 punti percentuali, ha dichiarato Liu Weibo, giudice della SPC, durante una conferenza stampa.

“Negli ultimi anni, sebbene la situazione della droga in Cina abbia continuato complessivamente a migliorare, ha anche subito cambiamenti profondi e complessi”, ha affermato Liu.

Liu ha osservato che sono in aumento i casi che coinvolgono nuovi tipi di sostanze stupefacenti, come quelli legati a sostanze anestetiche e psicotrope e a nuove sostanze psicoattive. Anche l’abuso di sostanze non classificate che creano dipendenza, come il protossido di azoto, è diventato un problema di rilievo.

Gli adolescenti costituiscono il principale gruppo coinvolto nell’abuso di nuove droghe e di sostanze non classificate che creano dipendenza, con una chiara tendenza verso utenti sempre più giovani, ha aggiunto Liu.

I tribunali cinesi aderiscono al principio di severa punizione per i reati legati alla droga, agendo al tempo stesso nel migliore interesse dei minori. Per i reati di stupro o molestia sessuale ai danni di minori commessi utilizzando farmaci anestetici, psicotropi o altre sostanze che creano dipendenza, i responsabili devono essere puniti severamente in conformità alla legge.

Per i minori coinvolti in reati legati alla droga che hanno smarrito la retta via, sono autori di reato per la prima volta o occasionali, o sono stati indotti o costretti a commettere reati, devono essere applicate pene più lievi, ha sottolineato Liu.

La SPC sta guidando la stesura di documenti normativi sulla gestione dei casi che coinvolgono nuovi tipi di reati legati alla droga, che comprenderanno disposizioni specifiche sul trattamento dei casi legati alla droga che coinvolgono minori.

(ITALPRESS).