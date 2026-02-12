Cina: nel 2025 +22% di nuova capacità installata di energia eolica e solare

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La nuova capacità installata di energia solare ed eolica della Cina ha superato i 430 milioni di kilowatt nel 2025, con un aumento del 22% su base annua, raggiungendo un livello record, secondo i dati diffusi giovedì dall’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA).

Questo incremento ha portato la capacità complessiva di energia eolica e solare connessa alla rete a 1,84 miliardi di kilowatt, pari al 47,3% della capacità elettrica totale installata del Paese e superando per la prima volta l’energia termica.

Nel frattempo, l’energia solare ed eolica ha rappresentato il 22% della produzione totale di elettricità del Paese nel 2025, secondo la NEA.

Liu Deshun, capo ingegnere dell’amministrazione, ha dichiarato che nel 2026 lo sviluppo dell’industria dello stoccaggio di nuove energie sarà promosso nell’ambito degli sforzi della Cina per accelerare la creazione di un nuovo sistema elettrico.

Entro il 2035 dovrebbe essere istituito un nuovo sistema elettrico in grado di accogliere una quota elevata di nuove energie, insieme a ulteriori miglioramenti nei sistemi di consumo e regolazione delle nuove energie, si legge in una linea guida pubblicata dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, l’ente di pianificazione economica della Cina, nel novembre 2025.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).