Cina: nave nazionale Adora Flora City completa primo test in mare

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni costruita a livello nazionale, la Adora Flora City, oggi è rientrata nel porto di Shanghai dopo aver completato la prima prova in mare, durata 12 giorni, segnando una tappa fondamentale nell’impegno del Paese verso una produzione in serie di simili imbarcazioni.

Un team di 937 professionisti provenienti da 12 Paesi ha completato 149 test e attività di verifica durante la prova, valutando la manovrabilità, i sistemi di automazione, la sicurezza e il comfort della nave, oltre alle prestazioni in termini di emissioni, secondo il costruttore navale, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Alessio Pinizzotto, responsabile di progetto della multinazionale italiana Registro Italiano Navale (RINA), ha affermato che l’azienda ha seguito tutte le principali procedure di collaudo per la Adora Flora City e ha descritto l’imbarcazione come “una nave molto competitiva” sul mercato asiatico.

“Tutti i parametri relativi al consumo e all’impatto ambientale sono stati resi conformi e, cosa ancora più importante, lo stesso vale per la sicurezza”, ha dichiarato Pinizzotto, aggiungendo che la nave è stata costruita in poco tempo utilizzando tecnologie avanzate.

“Questo dimostra che il cantiere ha un maggiore potenziale di crescita e può diventare competitivo nell’industria globale delle navi da crociera”, ha osservato Pinizzotto.

L’imbarcazione ha completato tutte le prove richieste in un unico viaggio, rispetto alle due prove in mare necessarie per la prima nave da crociera cinese di grandi dimensioni costruita a livello nazionale, la Adora Magic City, segnando ulteriori progressi nelle capacità della Cina di costruire simili imbarcazioni.

Chen Gang, comandante in capo delle prove in mare, ha affermato che le prove si sono svolte senza intoppi e hanno gettato solide basi affinché la nave possa essere consegnata nei tempi previsti.

Il successo della prova è stato reso possibile da un team internazionale e professionale di gestione ingegneristica, oltre che da miglioramenti sistematici nella gestione della catena di approvvigionamento e nell’organizzazione del progetto, ha osservato Chen.

La consegna della nave è prevista per il 6 novembre e l’imbarcazione opererà su rotte internazionali partendo dal Nansha International Cruise Home Port di Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

(ITALPRESS).