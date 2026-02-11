Cina: nasce piattaforma nazionale di servizi completi per le imprese all’estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – È stato lanciato oggi in Cina il sito del servizio nazionale completo per le imprese all’estero.

La piattaforma integra risorse nei settori giuridico, fiscale, finanziario, affari esteri, commercio, logistica, doganale e della promozione del commercio. Collega dipartimenti governativi, associazioni di categoria, fornitori di servizi, ambasciate e consolati cinesi all’estero, nonché oltre 100 agenzie estere per la promozione degli investimenti.

Il sito mira a fornire servizi pubblici “one-stop” a circa 52.000 imprese all’estero, centinaia di migliaia di aziende di commercio estero e migliaia di società di appalto di progetti e cooperazione lavorativa all’estero.

Il lancio segue una linea guida approvata dal Consiglio di Stato e pubblicata da diversi dipartimenti governativi nell’ottobre 2025, che chiedeva un aggiornamento della precedente piattaforma di servizi pubblici “Going Global”. Questa piattaforma, introdotta nel 2015, aveva registrato 480 milioni di visite.

Il ministero del Commercio ha dichiarato che lavorerà con le parti interessate per migliorare la piattaforma, concentrandosi sul rafforzamento della competitività internazionale delle imprese, sulla regolamentazione delle loro operazioni all’estero e sulla tutela dei loro diritti e interessi legittimi.

(XINHUA).