Cina: Mongolia Interna, coltura di foraggio pregiato blocca desertificazione (1)

CHIFENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 31 maggio 2026, mostra una mietitrice e un camion al lavoro in un campo da foraggio ad Ar Horqin Banner, Chifeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Negli ultimi anni, la coltivazione di foraggio pregiato ha contribuito a frenare la desertificazione delle praterie nella località, che oggi ospita quasi 700.000 mu, pari a circa 46.667 ettari, di campi da foraggio di alta qualità.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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