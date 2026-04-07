PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista in abiti tradizionali cinesi posa per delle fotografie a Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 4 aprile 2026. La Festa di Qingming, o Giornata di pulizia delle tombe, quest’anno si è festeggiata il 5 aprile. Si tratta di una festività tradizionale cinese in cui le persone rendono omaggio ai defunti e venerano gli antenati. Le vacanze offrono anche una breve pausa ai cittadini cinesi per dedicarsi ad attività all’aria aperta e visite turistiche.

-Foto Xinhua-

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