Cina accelererà su transizione verde costruendo fabbriche a zero emissioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha avviato un programma nazionale per costruire fabbriche a zero emissioni di carbonio a livello nazionale, segnando un passo concreto nel continuo impegno del Paese verso una produzione manifatturiera sostenibile, a supporto dei suoi obiettivi per il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio e della neutralità carbonica.

Secondo una circolare pubblicata di recente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), il programma sosterrà lo sviluppo di fabbriche a zero emissioni di carbonio a livello nazionale, comprese le strutture di calcolo, al fine di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica all’interno dei confini degli stabilimenti fino a livelli prossimi allo zero, attraverso l’innovazione tecnologica, l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della gestione.

Saranno inserite nell’elenco le imprese manifatturiere e le strutture di calcolo che dispongano di solide basi per lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, di obiettivi e di una tabella di marcia chiari, nonché dell’impegno a raggiungere i traguardi di costruzione entro un determinato lasso di tempo.

Per guidare la transizione verde, il ministero ha introdotto un sistema di valutazione sperimentale, definendo i requisiti fondamentali e gli indicatori guida per incoraggiare i soggetti partecipanti a migliorare sistematicamente le proprie attività attraverso l’innovazione tecnologica, la decarbonizzazione dei processi, la gestione intelligente delle emissioni di carbonio, la compensazione delle emissioni e la divulgazione trasparente delle informazioni.

Anziché offrire una certificazione una tantum, l’iniziativa pone l’accento su continui sforzi di riduzione delle emissioni di carbonio e su risultati concreti. Il MIIT ha dichiarato che condurrà ispezioni a campione e organizzerà valutazioni di accettazione per riconoscere gli impianti che supereranno con successo la valutazione come fabbriche a zero emissioni di carbonio a livello nazionale.

La Cina si è prefissata il duplice obiettivo del raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e della neutralità carbonica prima del 2060.

(ITALPRESS).