Tunisia, Saied ordina misure urgenti contro blackout e interruzioni idriche

TUNISI (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha presieduto una riunione d’emergenza dedicata ai blackout elettrici, alle interruzioni della fornitura idrica e agli incendi che hanno interessato diverse aree del Paese, secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina. All’incontro hanno partecipato i ministri competenti, i vertici delle aziende pubbliche Steg e Sonede e il direttore generale della Protezione civile.

Nel corso della riunione, Saied ha definito le prolungate interruzioni di acqua ed elettricità e gli incendi “fenomeni non ordinari”, affermando che lo Stato non resterà inattivo di fronte a chi tenta di aggravare le difficoltà dei cittadini.

Il presidente ha chiesto di porre fine immediatamente alle sospensioni dei servizi essenziali che, in alcune zone, hanno superato le 24 ore, raccomandando inoltre di informare preventivamente la popolazione in caso di interruzioni programmate.

Il capo dello Stato ha infine elogiato il lavoro della Protezione civile e delle altre strutture coinvolte nelle operazioni di spegnimento degli incendi, sottolineando il loro impegno nel contenere la propagazione delle fiamme e nel garantire la sicurezza della popolazione.

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