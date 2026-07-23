Cina: porto di Tangshan, traffico merci +2,77% nei primi sei mesi del 2026 (3)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 luglio 2026, mostra un piazzale per container nell’area di Jingtang del porto di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Secondo l’amministrazione portuale locale, nel primo semestre del 2026 il traffico merci del porto ha raggiunto i 445,56 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,77% su base annua.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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