Cina: preoccupazione per legge francese contro piattaforme e-commerce nazionali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il ministero cinese del Commercio ha espresso grave preoccupazione per la legge francese introdotta di recente contro “l’ultra fast fashion”, affermando che essa impone restrizioni discriminatorie alle piattaforme di e-commerce transfrontaliero a capitale cinese e altera gravemente la concorrenza leale attraverso la legislazione.

Un portavoce del ministero ha formulato queste osservazioni quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di funzionari francesi, che hanno indicato esplicitamente le piattaforme di e-commerce transfrontaliero, tra cui Shein, Temu e AliExpress, come i principali obiettivi della normativa.

Con il pretesto di fissare dei cosiddetti standard ambientali e di sostenibilità, la legge ha di fatto introdotto misure di esclusione che potrebbero violare il principio di non discriminazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha dichiarato il portavoce in una nota.

La legge costituisce una barriera commerciale nei confronti della Cina e si discosta gravemente dai principi di concorrenza leale e libero scambio pubblicamente sostenuti dalla Francia, ha proseguito il portavoce, aggiungendo che non solo danneggerà i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi, ma pregiudicherà anche gli interessi dei consumatori francesi.

La Cina esorta la parte francese a rispettare le norme dell’OMC, correggendo immediatamente queste pratiche discriminatorie e garantendo alle imprese a capitale cinese un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio, ha affermato il portavoce.

La Cina seguirà da vicino l’elaborazione e l’attuazione delle norme in questione e adotterà le misure necessarie per reagire, qualora i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi venissero violati, ha concluso il portavoce.

(ITALPRESS).