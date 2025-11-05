Cina: modificate misure legate a lista entità inaffidabili su alcune aziende Usa

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato mercoledì che, nell’attuazione dell’intesa raggiunta durante i colloqui economici e commerciali con gli Stati Uniti a Kuala Lumpur, la Cina continuerà a sospendere per un anno, a partire dal 10 novembre, le misure legate alla lista delle entità inaffidabili annunciate il 4 aprile di quest’anno e rivolte ad alcune aziende statunitensi.

A partire dal 10 novembre, la Cina rimuoverà le misure correlate alla lista delle entità inaffidabili annunciate il 4 marzo di quest’anno contro alcune società statunitensi, ha dichiarato un portavoce del ministero in un comunicato.

Il portavoce ha aggiunto che le imprese cinesi potranno presentare domanda e avviare rapporti commerciali con le suddette aziende statunitensi una volta ottenuta l’approvazione.

