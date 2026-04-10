Cina: MOC sottolinea importanza di relazioni commerciali solide con l’Ue

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina auspica che l’Unione Europea lavori con la parte cinese per promuovere relazioni economiche e commerciali bilaterali sane e positive, ha affermato ieri il ministero del Commercio (MOC).

In quanto importanti partner commerciali, Cina e UE hanno costruito la loro cooperazione economica e commerciale su basi solide e hanno mantenuto nel corso degli anni un forte slancio di crescita, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong. Le due parti hanno integrato profondamente le rispettive catene industriali e di approvvigionamento, favorendo una relazione caratterizzata da punti di forza complementari e benefici reciproci, ha dichiarato il funzionario.

La Cina rimane aperta ai negoziati e alla firma di accordi economici e commerciali bilaterali con l’UE, e ha accolto con favore le relative proposte dei leader europei, ha dichiarato il portavoce.

“Tuttavia, negli ultimi anni, l’Unione Europea ha usato una serie di strumenti economici e commerciali per avviare indagini su aziende cinesi e imporre restrizioni nei loro confronti”, ha aggiunto il portavoce.

La Cina auspica che l’Ue presti maggiore attenzione alle opinioni dei suoi Stati membri e dell’industria europea, abbandoni le pratiche protezionistiche e vada incontro alla Cina, ha affermato He.

L’UE dovrebbe sostituire la costruzione di muri e barriere con una cooperazione aperta, risolvere frizioni e divergenze attraverso il dialogo e la consultazione, promuovendo congiuntamente uno sviluppo sano e positivo delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Ue, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).