PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e i Paesi Bassi dovrebbero creare un ambiente favorevole affinché le imprese possano risolvere le controversie attraverso le consultazioni e salvaguardare la sicurezza e la stabilità delle catene globali industriali e di approvvigionamento dei semiconduttori. Lo ha dichiarato ieri il ministero cinese del Commercio (MOC).

He Yadong, portavoce del MOC, ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sui progressi compiuti nella risoluzione delle questioni relative a Nexperia, azienda di semiconduttori con sede nei Paesi Bassi e di proprietà della società cinese Wingtech.

He ha affermato che, negli oltre dieci anni trascorsi dall’istituzione di un partenariato di cooperazione globale, aperto e pragmatico tra Cina e Paesi Bassi, la cooperazione economica e commerciale bilaterale tra i due Paesi ha continuato ad approfondirsi.

Il 7 luglio, il ministro olandese per il Commercio estero e la Cooperazione allo sviluppo, Sjoerd Sjoerdsma, si è recato in Cina, dove ha co-presieduto insieme al ministro cinese del Commercio Wang Wentao la 18esima sessione del Comitato economico e commerciale congiunto Cina-Paesi Bassi, nel corso della quale si sono svolti scambi franchi e approfonditi sulle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi e tra Cina e Unione Europea, ha affermato He.

Le due parti hanno concordato che i rispettivi governi dovrebbero creare un ambiente favorevole per aiutare le imprese a risolvere le controversie attraverso le consultazioni e salvaguardare la sicurezza e la stabilità delle catene globali industriali e di approvvigionamento dei semiconduttori, ha aggiunto He.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).