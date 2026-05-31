PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione Europea stanno discutendo l’istituzione di un meccanismo di consultazione su commercio e investimenti e terranno un dialogo correlato, ha dichiarato ieri il ministero del Commercio.

La Cina ha mantenuto una comunicazione fluida con l’Ue, ha dichiarato un portavoce del ministero in risposta a una domanda dei media sul dibattito di orientamento del Collegio dei commissari della Commissione europea sulle relazioni Ue-Cina, tenutosi venerdì.

La Cina e l’Ue sono importanti partner economici e commerciali sulla base dell’uguaglianza e del mutuo beneficio, ha affermato il portavoce, aggiungendo che la Cina si aspetta che la parte europea rispetti le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio, sostenga il libero scambio e la concorrenza leale, e si opponga fermamente al protezionismo e all’unilateralismo.

Il portavoce ha espresso l’auspicio che l’Ue collabori con la Cina per attuare il consenso raggiunto dai leader delle due parti, affrontare differenze e frizioni attraverso il dialogo e la consultazione, e promuovere uno sviluppo stabile e sano delle relazioni economiche e commerciali Cina-Ue.

Se la parte europea insisterà nel varare unilateralmente nuovi strumenti commerciali e nell’imporre restrizioni discriminatorie, la Cina risponderà con fermezza e adotterà misure efficaci per salvaguardare i propri interessi, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).