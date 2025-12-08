PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina migliorerà i servizi per i viaggi in entrata e renderà più comodo viaggiare nel Paese nei prossimi cinque anni, ha dichiarato Sun Yeli, ministro della Cultura e del Turismo.

Durante il 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Cina continuerà a migliorare la comodità dei suoi servizi, inclusi visti, rimborsi fiscali, alloggi e trasporti, ha affermato Sun.

Il Paese intende inoltre sviluppare prodotti e itinerari turistici in entrata di alta qualità, creando cluster di consumo per il turismo in entrata e avviando costantemente campagne promozionali per attrarre turisti internazionali, secondo il ministro.

La Cina ha stabilito accordi reciproci di esenzione dal visto con 29 Paesi e offre unilateralmente l’ingresso senza visto ai cittadini di 48 Paesi. Il numero totale di porti di ingresso coperti dalla politica di transito senza visto di 240 ore è ora pari a 65, il che semplifica in modo significativo i viaggi per i visitatori internazionali.

Per agevolare i viaggi, un nuovo sistema online per la compilazione della carta di arrivo, operativo dal 20 novembre, consente ai viaggiatori di completare la procedura prima dell’imbarco e presentare un QR code per le procedure di sdoganamento.

Le politiche della Cina per i viaggi in ingresso, continuamente ottimizzate, hanno prodotto risultati significativi, alimentando un incremento dei viaggi internazionali e rafforzando gli scambi con il resto del mondo.

Nel terzo trimestre di quest’anno, i cittadini stranieri hanno effettuato 7,246 milioni di visite in Cina nell’ambito delle politiche di viaggio senza visto, con un aumento del 48,3% su base annua, pari al 72,2% di tutte le entrate di cittadini stranieri, secondo l’Amministrazione nazionale dell’immigrazione.

