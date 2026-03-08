PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Sud globale è diventato un motore chiave del multipolarismo mondiale, ha dichiarato oggi il ministro cinese degli Esteri Wang Yi.

L’ascesa collettiva del Sud globale è il segno distintivo della grande trasformazione in atto a livello internazionale, con la quota del Sud globale nell’economia mondiale che è cresciuta dal 24% a oltre il 40% negli ultimi 40 anni, ha affermato Wang in una conferenza stampa a margine della sessione in corso dell’organo legislativo nazionale.

In un momento in cui egemonismo e politica di potere si stanno riaffermando e stanno infliggendo un duro colpo all’ordine internazionale, i Paesi del Sud globale dovrebbero aumentare comunicazione e coordinamento, difendere congiuntamente i loro diritti e interessi legittimi e lavorare insieme per ampliare lo spazio per uno sviluppo indipendente, ha affermato Wang.

Il ministro cinese ha sottolineato che il Sud globale è una forza emergente, positiva e benefica sulla scena internazionale.

“In un mondo che cambia e più turbolento, dovremmo forgiare maggiore fiducia e unità, stringerci insieme e sostenere congiuntamente pace, sviluppo, cooperazione e risultati vantaggiosi per tutti”, ha dichiarato il ministro.

“Il cuore e le radici della Cina sono con il Sud globale”, ha affermato Wang, esprimendo la disponibilità della Cina a collaborare con gli altri Paesi del Sud globale nel cammino verso la modernizzazione e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

(ITALPRESS).