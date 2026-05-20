L’ambasciatore d’Italia a Tunisi Alessandro Prunas incontra il presidente del CNOT Boussayene

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia a Tunisi Alessandro Prunas ha incontrato il presidente del Comité National Olympique Tunisien – CNOT e presidente a.i. del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene. Lo riferisce l’ambasciata attraverso un post su Facebook.
Al centro del colloquio il rafforzamento della diplomazia sportiva tra Italia e Tunisia, anche in vista dei XX Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Un importante appuntamento, conclude il post, che conferma il ruolo dello sport quale ponte di pace e motore di crescita condivisa.
– foto Facebook Ambasciata d’Italia in Tunisia –
(ITALPRESS).
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