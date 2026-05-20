Egitto, Madbouly “L’istruzione è una questione di sicurezza nazionale”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha affermato che lo Stato considera l’istruzione una questione di sicurezza nazionale, sottolineando che il sistema educativo rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile e della competitività del Paese.
Secondo quanto riportato dalla Autorità nazionale egiziana per i media, Madbouly ha pronunciato queste dichiarazioni nel corso della conferenza “Esplorare il futuro dell’istruzione in Egitto”, dedicata alla presentazione dei risultati di uno studio sulla riforma del sistema educativo, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unicef nella nuova capitale amministrativa.
Il premier ha inoltre ribadito che l’istruzione rappresenta uno dei pilastri del progetto della “Nuova Repubblica”, evidenziando il ruolo centrale degli investimenti nel capitale umano per la costruzione delle competenze e la preparazione delle nuove generazioni alle trasformazioni tecnologiche ed economiche globali.
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