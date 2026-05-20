Egitto, Madbouly “L’istruzione è una questione di sicurezza nazionale”

IPA38693796 - RUSSIA, ST PETERSBURG - JUNE 17, 2023: Egypt's Prime Minister Mostafa Madbouly is seen ahead of a meeting between Russian President Vladimir Putin and leaders of African countries to discuss possible ways to reach settlement in Ukraine at Constantine Palace. Sergei Bobylev/TASS/Sipa USA

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha affermato che lo Stato considera l’istruzione una questione di sicurezza nazionale, sottolineando che il sistema educativo rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile e della competitività del Paese.

Secondo quanto riportato dalla Autorità nazionale egiziana per i media, Madbouly ha pronunciato queste dichiarazioni nel corso della conferenza “Esplorare il futuro dell’istruzione in Egitto”, dedicata alla presentazione dei risultati di uno studio sulla riforma del sistema educativo, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unicef nella nuova capitale amministrativa.

Il premier ha inoltre ribadito che l’istruzione rappresenta uno dei pilastri del progetto della “Nuova Repubblica”, evidenziando il ruolo centrale degli investimenti nel capitale umano per la costruzione delle competenze e la preparazione delle nuove generazioni alle trasformazioni tecnologiche ed economiche globali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE