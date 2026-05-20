Incontro Putin-Xi a Pechino, dichiarazione congiunta Russia-Cina

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Russia e Cina rafforzeranno i meccanismi di cooperazione militare, ma anche quella nel settore dell’aerospazio, del nucleare e “del traffico merci lungo la Rotta Marittima del Nord”. Sono solo alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione congiunta concordata dai due Paesi in occasione della visita ufficiale di Vladimir Putin a Pechino.

Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, fra i punti chiave ci sono anche una semplificazione del regime dei visti tra i due Stati e un funzionamento ininterrotto dei valichi di frontiera.

Il nucleare vede progetti congiunti importanti come quelli relativi alla messa in funzione delle nuove unità presso le centrali di Tianwan e Xudapu. Ma Russia e Cina intensificheranno anche la cooperazione nei settori della fusione nucleare e dei reattori a neutroni veloci.

Sul piano internazionale, la dichiarazione va a toccare innanzitutto la questione ucraina, per cui i due Paesi “ritengono necessario eliminare le cause profonde della crisi”. Russia e Cina si oppongono a qualsiasi sanzione unilaterale non concordata con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e si oppongono “all’uso di sanzioni unilaterali e dazi doganali discriminatori”.

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