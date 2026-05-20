Marocco, la quota di rinnovabili sale al 46% in quattro anni

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco continua ad accelerare la propria transizione energetica, con la quota di energie rinnovabili nel mix elettrico nazionale passata dal 37% nel 2021 al 46% nel 2025. Lo ha dichiarato, secondo quanto riporta il sito Yabiladi, la ministra della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, Leila Benali, intervenendo alla Camera dei Consiglieri. La ministra ha sottolineato che il governo sta portando avanti importanti riforme strutturali nel settore energetico con l’obiettivo di rafforzare la sovranità energetica del Regno, attrarre investimenti e creare nuove opportunità occupazionali.

Sempre secondo quanto rilancia Yabiladi, Benali ha precisato che la capacità aggiuntiva installata nel settore delle energie rinnovabili durante l’attuale mandato governativo ha raggiunto 1.733 megawatt, portando la capacità complessiva installata a 12,2 gigawatt nel 2025. Secondo la ministra, il 2023 ha rappresentato una svolta nella dinamica degli investimenti energetici, con il rilascio di 66 autorizzazioni per progetti di energie rinnovabili per una capacità vicina ai 6 gigawatt e investimenti superiori a 5.5 miliardi di dollari contro appena 23 autorizzazioni nel periodo 2011-2021.

Nel primo trimestre del 2026, ha aggiunto Benali, sono stati autorizzati nuovi progetti per una capacità prossima ai 3 gigawatt, mobilitando investimenti stimati in circa oltre 2,2 miliardi di dollari. La ministra ha inoltre evidenziato che il Marocco ha mobilitato investimenti per 12 miliardi di dollari nell’ambito di un piano di equipaggiamento elettrico per il periodo 2022-2030, volto a creare una capacità addizionale di 15 gigawatt, di cui oltre 12 gigawatt provenienti da fonti rinnovabili.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).