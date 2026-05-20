A Malta sovraffollamento carcerario tra i peggiori in Europa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La popolazione carceraria di Malta è passata in un solo anno da una situazione sotto la capienza massima a un grave sovraffollamento, collocando il carcere di Corradino tra gli istituti penitenziari più affollati d’Europa, secondo un rapporto del Consiglio d’Europa. L’indagine annuale Penal Statistics on Prison Populations ha rilevato che Corradino ospita attualmente 118 detenuti ogni 100 posti disponibili, in netto aumento rispetto agli 83 detenuti per 100 posti registrati nel 2024. Malta figura tra i nove sistemi carcerari europei classificati come gravemente sovraffollati, insieme a Paesi come Turchia e Francia, che registrano il tasso di occupazione più elevato con 131 detenuti ogni 100 posti. Il rapporto evidenzia inoltre che quasi un terzo dei detenuti a Malta è ancora in attesa di condanna, segnalando una crescente pressione sul sistema giudiziario del Paese. Negli ultimi vent’anni, la popolazione carceraria maltese è aumentata del 62%, tra il 2005 e il 2025.

I cittadini stranieri rappresentano il 51% della popolazione detenuta a Malta, l’ottava percentuale più alta in Europa e ben al di sopra della media continentale del 17%. Malta registra inoltre la terza più alta percentuale di donne detenute in Europa: le donne rappresentano l’8% della popolazione carceraria, dietro soltanto a Ungheria e Repubblica Ceca. A livello europeo, la percentuale di detenute è salita dal 4,8% al 5,2% tra il 2024 e il 2025, riflettendo cambiamenti più ampi nelle pratiche di condanna e nei modelli di detenzione. Secondo il Consiglio d’Europa, i dati evidenziano sfide crescenti per i sistemi penitenziari, tra cui il sovraffollamento e l’aumento del numero di detenuti anziani e donne.

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(ITALPRESS).