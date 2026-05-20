Cina: Delta Star Express parte da Shanghai verso lo Xinjiang (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una passeggera scatta una foto prima di salire a bordo del Delta Star Express a Shanghai, nella Cina orientale, il 19 maggio 2026. Il Delta Star Express, un treno turistico dotato di sistemazioni confortevoli, è partito ieri da Shanghai, con a bordo quasi 200 passeggeri per un tour di 18 giorni nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. Sviluppato dalla China Railway Shanghai Group Co., Ltd., il treno turistico offre cabine per più passeggeri con bagno privato, spazi per riporre i bagagli e finestrini con vista panoramica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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