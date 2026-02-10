GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “La Cina lavorerà per promuovere l’adozione di un documento finale chiaro negli orientamenti e ricco nei contenuti in occasione della Riunione dei leader di quest’anno”, ha affermato il ministro cinese degli Esteri Wang Yi pronunciando un discorso alla sessione di apertura della Prima riunione dei funzionari di alto livello dell’APEC Cina 2026, tenutasi martedì a Guangzhou.
Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha dichiarato che il Paese “amplierà attivamente il percorso per la costruzione dell’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico e promuoverà l’elaborazione di un progetto per potenziare la connettività”.
Ispirata dall’innovazione, la Cina “promuoverà una transizione digitale, intelligente e sostenibile per i membri dell’APEC”, ha affermato Wang, osservando che il Paese “lavorerà anche per approfondire la cooperazione pratica in vari settori relativi alle questioni di governance legate allo sviluppo”.
(ITALPRESS).