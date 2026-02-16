Cina: ministro Esteri “Con Europa siamo partner, non rivali sistemici”

ECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina ed Europa “sono partner, non avversari, e certamente non rivali sistemici”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, intervenuto nella giornata di sabato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in risposta a domande sulle relazioni Cina-UE dopo aver pronunciato un discorso nella sessione “China in the World”.

“Mezzo secolo di impegno e scambi commerciali quotidiani superiori a 2 miliardi di dollari mostrano chiaramente la profondità del partenariato Cina-Europa”, ha affermato Wang, avvertendo che esagerare le differenze danneggerebbe le relazioni Cina-Europa.

Riconoscendo differenze nei sistemi sociali, nei valori e nei percorsi di sviluppo, ha sottolineato che le differenze non sono una ragione per essere avversari e le divergenze non sono una base per il confronto. “Il rispetto reciproco, l’apprezzamento e l’apprendimento devono guidare gli sforzi per realizzare uno sviluppo comune”, ha aggiunto.

Citando un antico detto cinese, Wang ha affermato che “tutte le cose crescono insieme senza danneggiarsi; le vie procedono in parallelo senza conflitto”, aggiungendo che “un gentiluomo cerca l’armonia ma non l’uniformità”.

“Ciò significa perseguire una coesistenza in armonia, pur riconoscendo le differenze: Cina ed Europa devono entrambe agire in conformità a questo principio”, ha detto.

“Nell’attuale contesto internazionale, complesso e turbolento, le due parti devono unire le forze per sostenere il multilateralismo, salvaguardare l’autorità dell’Onu, opporsi alle prepotenze e resistere al conflitto tra blocchi”, ha sottolineato.

Wang ha chiesto sforzi congiunti per attuare le quattro iniziative globali del presidente Xi Jinping e costruire “un sistema di governance globale più equo, ragionevole e una direzione condivisa per la cooperazione Cina-Europa”.

