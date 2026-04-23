Al via sabato gli Europei Under 23 di Cagliari, 24 azzurrini in gara

CAGLIARI (ITALPRESS) – Conto alla rovescia agli sgoccioli per gli Europei Under 23 di scherma Cagliari 2026. La kermesse continentale sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani alle 15.30, presso la Sala Retablo del Comune di Cagliari. Un grande spettacolo agonistico, e non solo, che si svilupperà in quattro giorni di competizioni con in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre, nelle gare in programma da sabato 25 a martedì 28 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu, dove si svolgeranno gli assalti di finale per le medaglie d’oro. Cagliari ospita gli Europei Under 23 undici anni dopo l’ultima edizione svoltasi in Italia, quella di Vicenza 2015, in virtù dell’assegnazione avvenuta durante il Congresso della Confederazione Europea di Scherma tenutosi a Genova lo scorso anno. A seguito di questa prova di fiducia da parte delle Federazioni del Vecchio Continente, il capoluogo sardo ha messo in campo un grande impegno con il suo Comitato Organizzatore, le istituzioni coinvolte e i partner, per uno dei più importanti appuntamenti della stagione schermistica internazionale, che vedrà 24 atleti italiani rappresentare il Tricolore con l’obiettivo di confermare gli ottimi risultati conquistati lo scorso anno a Tallinn, in Estonia. Il Consigliere federale Paolo Menis ricoprirà il ruolo di Capo delegazione.

Domani in conferenza stampa – a rappresentare il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, che sarà in città sabato – ci sarà l’olimpionico Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della Fis, al tavolo dei relatori insieme a Piero Comandini, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna; Marzia Cilloccu, componente del gabinetto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna; Marco Benucci, presidente del Consiglio Comunale di Cagliari; Giuseppe Macciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari; Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari; Nuala McGarrity, componente del Comitato Esecutivo della Confederazione Europea; e Maurizio Fuccaro, coordinatore del Comitato Organizzatore. Gli Europei Under 23 di Cagliari 2026 godranno di un’eccezionale copertura mediatica. Oltre al tradizionale live streaming di tutte le “pedane colorate” sui canali web della Confederazione Europea, infatti, le finali per l’oro avranno una doppia trasmissione televisiva grazie allo sforzo produttivo della Federscherma. Dalle ore 19 di sabato e domenica per le prove individuali, e dalle 16 di lunedì e martedì per le gare a squadre, i match decisivi saranno proposti in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma SportFace, e su Amazon Prime Video.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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