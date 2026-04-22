Crosetto incontra il presidente degli Emirati “Ho espresso apprezzamento per il contributo alla de-escalation”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di incontrare il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nel quadro della mia visita ufficiale nel Paese. Gli ho innanzitutto trasmesso i saluti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lo ha recentemente visitato, ribadendo i suoi sentimenti di vicinanza al Governo e al popolo emiratino. Con Sua Altezza abbiamo approfondito in termini operativi e concreti iniziative per rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi nel settore della difesa e della sicurezza. Abbiamo inoltre esaminato i recenti sviluppi in Medio Oriente e le implicazioni della guerra con l’Iran per la stabilità regionale e internazionale, come anche per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Ho espresso apprezzamento per il contributo degli Emirati Arabi Uniti alla de-escalation nella regione e l’auspicio che il cessare il fuoco possa favorire una soluzione negoziale del conflitto”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

– Foto Ministero della Difesa –

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